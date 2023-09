Grave lutto per il mondo della cultura, quello del teatro soprattutto: questa mattina è morto Carlo Valle, sessantaduenne attore milanese ormai trapiantato a Sassari da decenni.

Carlo Valle ha chiamato il 118 quando si è sentito male e sembra che lui stesso abbia aperto la porta ai soccorritori che però non hanno potuto far niente per salvarlo.

Diplomato come dirigente di comunità, è stato un artista poliedrico.

Ha debuttato 41 anni fa in Lussemburgo con la Compagnia Gruppo Amici del Teatro e da allora ha preso parte a oltre duemila spettacoli in tutta Italia. Ha interpretato testi di Petito, Scarpetta, De Filippo, Checov, Shakespeare, Ruzante, Alighieri, Stravinskij, Goldoni, Lussu, Ovidio, Dickens, Levi, lavorando per registi quali Giampiero Cubeddu, Michele Mirabella, Leonardo Sole, Gianfranco Mari, Sante Maurizi, Gianfranco Cabiddu, Malakij Bogdanov, Benito Urgu.

È stato anche partner di Daniele Monachella nella commedia "Era l'allodola?", arrivata nel 2018 sino alla finale del Roma Comic Off e anche in radio.

Ha collaborato con tante compagnie di teatro sarde, soprattutto in progetti per le scuole e per il teatro dedicato ai bambini e giovanissimi, vista la sua verve nell'interpretare personaggi buffi e dalle voci simpatiche.

© Riproduzione riservata