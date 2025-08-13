Cosa dicono le stelle per il 13 agostoLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete – La voglia di fare è tanta, ma occhio a non strafare. Concedetevi un momento di silenzio, ne avete bisogno.
Toro – Se siete in vacanza, gustate ogni attimo senza sensi di colpa. La vera pausa è mentale, non solo fisica.
Gemelli – Una conversazione può sbloccare qualcosa in amore. Siate chiari ma senza perdere leggerezza.
Cancro – Un impegno imprevisto vi sposta i piani. Con un po’ di elasticità tutto si sistema, senza troppi drammi.
Leone – Siete al centro dell’attenzione e qualcuno se ne accorge più del solito. Giocatevi bene le vostre carte.
Vergine – Un dettaglio lasciato in sospeso rischia di crearvi grattacapi. Mettete ordine prima di staccare davvero.
Bilancia – L’atmosfera è ideale per stare in compagnia. Una serata semplice con gli amici può riportare energia.
Scorpione – Viaggiare o anche solo cambiare ambiente vi farà bene. Il movimento accende idee che stavano in letargo.
Sagittario – Un pensiero fisso rallenta l’entusiasmo. Provate a distrarvi con qualcosa di nuovo, anche un tramonto.
Capricorno – Vi aspettano giornate più leggere, ma non dimenticate chi vi ha sostenuto nei momenti più duri. Siate grati.
Acquario – Un amico potrebbe chiedere consiglio. Offrite il vostro punto di vista, ma senza forzare la vostra visione.
Pesci – Amore e complicità crescono se lasciate spazio all’altro. Un gesto semplice oggi vale più di mille parole.