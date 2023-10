Oltre 72.000 ascoltatori nel giorno medio, contro i 16.000 della seconda radio, e 266.000 ascoltatori nei 7 giorni, contro i 155.000 della diretta inseguitrice (Fonte, dati RadioTER): sono i dati che confermano Radiolina come prima radio della Sardegna.

Un successo per tutta la squadra che ne fa parte grazie agli ascoltatori, che hanno trovato nel nuovo palinsesto oltre che buona musica anche tanta attualità, approfondimenti, sport e costume.

E dal 16 ottobre sono molte le novità della stagione autunnale.

LA SQUADRA – Confermata la squadra multimediale composta da giornalisti di Radiolina, de L’Unione Sarda, del sito unionesarda.it e di Videolina che si alterneranno nei diversi programmi: Lorenzo Paolini e Mariella Careddu, Francesco Abate, Celestino Tabasso, Maria Francesca Chiappe, Carlo Alberto Melis, Nicola Scano, Enrico Pilia e Alessandro Pili, Lorenzo Piras, Francesca Figus, Paola Pilia, Mariangela Lampis, Stefano Birocchi, Massimiliano Rais, Andrea Sechi, Lele Casini, Luca Neri, Veronica Fadda, Stefano Birocchi, Giuseppe Deiana, Fabio Manca, Egidiangela Sechi, Valentina Caruso, Alberto Masu, Fabiano Gaggini, Silvio Camboni e Serena Demontis, Luca Carcassi, Cristian Asara, Fabio Leoni, Giuseppe Valdes.

Nuovi ingressi con altrettanti nuovi programmi: Alessandra Carta, Matteo Vercelli e Manuel Floris.

A capitanare la parte editoriale, come da tradizione, il direttore Emanuele Dessì e la condirettrice Simona De Francisci.

LE NOVITÀ – Le novità del palinsesto di Radiolina partono dalla trasmissione di approfondimento settimanale di Alessandra Carta “A tu per Tu”: la new entry della redazione intervisterà personaggi noti della nostra regione approfondendo i punti di forza e quelli che possono essere migliorati. In onda il mercoledì alle 14:30, in replica alle 20.

Altra novità, la trasmissione “Una finestra sull’Universo”, a cura dello Scientific Director del Planetario de L’Unione Sarda Manuel Floris, che affronterà gli argomenti più interessanti riguardanti lo spazio e le stelle: appuntamento il sabato alle 11:30 e in replica il venerdì successivo alle 20.

Dopo il successo della versione estiva torna l’appuntamento con “La Gaggetta”, in onda la domenica alle 10:30. Programma a cura di Silvio Camboni e Serena Demontis che tratta i temi del momento in chiave divertente e ironica: cultura, costume, sport, cinema, media, attualità.

Nuovo spazio per i DJ sardi che il sabato notte dalle 23 proporranno i loro mixati su Radiolina DJ On The Mix.

GLI APPROFONDIMENTI – Ogni giorno alle 19:05 e in replica all’1:15, Radiolina riproporrà gli speciali di approfondimento del Tg di Videolina, diversi per tema e della durata di 3 minuti: il lunedì spazio alle inchieste territoriali, il martedì cultura e tradizioni con Giacomo Serreli; il mercoledì sarà la volta del Tg ambiente curato da Franco Ferrandu; il giovedi sarà il momento del Tg Indignato, rubrica di approfondimento interattiva curata da Maurizio Olandi con l’obiettivo di dar voce a cittadini e aziende per raccontare le proprie difficoltà o problematiche.

Il venerdì Tg salute a cura di Simona De Francisci e Teresa Piredda, il sabato con Tg sport spazio agli approfondimenti sportivi con Andrea Sechi. Immancabile l’innovazione ogni domenica con il Tg innovazione curato da Stefano Birocchi.

LA CASA DELLO SPORT – Radiolina si conferma anche per questa stagione la radio ufficiale del Cagliari Calcio, unica a trasmettere integralmente le radiocronache delle partite in casa e trasferta del campionato di Serie A 2023/24. La voce di Lele Casini con il supporto di Luca Neri accompagnerà la stagione di Mister Ranieri e dei rossoblù.

Radiocronaca e post partita ma non solo: si parlerà di Cagliari anche durante “A voi la Linea”, il lunedì alle 14:30 con il padrone di casa Lele Casini e il giovedì alle 18:30 con “Il Cagliari in diretta” condotto da Alberto Masu, Fabiano Gaggini e Valentina Caruso, con ospiti e approfondimenti in vista della partita del fine settimana. In entrambe le trasmissioni, a ridosso delle partite casalinghe sarà possibile vincere i biglietti per l’Unipol Domus mai così piena di tifosi abbonati.

Ma lo sport è anche e soprattutto quello regionale, e allora spazio a tre rubriche de “L’Informatore Sportivo”, tutte e tre alle 18:30:

“L’Informatore Sportivo – tra C e Promozione”, il lunedì con Lorenzo Piras si occuperà di serie C e D, eccellenza e promozione

il lunedì con Lorenzo Piras si occuperà di serie C e D, eccellenza e promozione “L’Informatore Sportivo - Giovani di Categoria” , il martedì con Lele Casini analizzerà i campionati della Primavera del Cagliari, categorie Juniores ma anche prima, seconda e terza categoria, con un occhio anche al mondo del calcio amatoriale.

, il martedì con Lele Casini analizzerà i campionati della Primavera del Cagliari, categorie Juniores ma anche prima, seconda e terza categoria, con un occhio anche al mondo del calcio amatoriale. “L’Informatore Sportivo – Calcio a 5”, il mercoledì con Matteo Vercelli si concentrerà sul mondo del calcio a 5 con tutti i campionati e le categorie nazionali e regionali.

Confermato anche “Casa Cus”, il venerdì alle 14:30, un viaggio con Andrea Matta nel mondo sportivo dell’Università di Cagliari.

LE TRASMISSIONI CONFERMATE:

Caffè Corretto, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 10:00. Il meglio di Caffè Corretto la domenica alle 9:00.

La Strambata, dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 14:00.

Radio Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 18:30.

Sala Prove, la domenica alle 20:00. Replica il sabato all’1:30.

Unione Cult, il giovedì alle 14:30. Replica alle 20:00.

Lo Facciamo per soldi, il sabato alle 10:00 e in replica alle 22:15.

Confermati i Notiziari e le rubriche di approfondimento: quindici GR al giorno, il GR sportivo, il Tg di Videolina, e il Tg di Sardegna 1 in lingua sarda.

Confermate come sempre le iniziative speciali, l’interazione con i partner commerciali, con gli eventi sportivi e quelli culturali nell’Isola.

L’Unione Salute: sabato alle 7:15 (e in replica il sabato alle 12:05 e la domenica alle 19:45) con Maria Francesca Chiappe e Lorenzo Paolini l’appuntamento settimanale dedicato a prevenzione, medicina e ricerca scientifica.

UNA RADIO MULTIMEDIALE – Podcast, L’Unione tv e il nuovo sito. Sulle pagine del giornale si troveranno i QR code per riascoltare i podcast più coinvolgenti, molte trasmissioni sono già approdate su Videolina con la versione televisiva (Lo Facciamo per Soldi con la coppia delle coppie Pili e Pilia, Sala Prove con Fabio Leoni, Il Cagliari in diretta e il Post Partita). E dalla tv i Tg di Videolina e Sardegna 1, i format L’Unione Salute e Radar.

Una novità importante è rappresentata dalla messa in onda dei programmi di Radiolina (in versione video) su L’Unione TV (canale 99 del Digitale Terrestre).

Il sito Radiolina.it verrà interamente rinnovato, diventando uno spazio più completo al cui interno si troveranno tutti i podcast quasi in tempo reale, informazione e musica. Un sito nuovo e coinvolgente che rispecchia l’anima di Radiolina. Ovviamente tanto social su tutte le piattaforme: Instagram, Facebook, TikTok, contenuti con l’immancabile #ovunqueradiolina

Oltre che in FM Radiolina può essere ascoltata ovunque attraverso la APP L’Unione Digital, su Alexa e come detto attraverso il sito www.radiolina.it

LA COMMUNITY – Sempre aperta la linea per gli ascoltatori: il numero 340.8715015 è sempre pronto ad accogliere le richieste di canzoni preferite, le dediche, gli auguri e i commenti per le partite del Cagliari e degli altri campionati e sport.

LE RUBRICHE MUSICALI – Ma non c’è radio senza buona musica. Confermata anche la linea musicale: i best of di tutti i tempi – sia italiani che stranieri – ma anche tanti spazi dedicati alla musica sarda, alla musica classica (con la rubrica Classicamente, in collaborazione con il Teatro Lirico di Cagliari, in onda dalla domenica al venerdì alle 23:00) e alla musica degli anni ‘50, ‘60 e ‘70 (all’interno delle fasce musicali Radiolina Story). Senza dimenticare il successo di Radiolina Junior, entrato in palinsesto da pochi mesi, ma diventato un punto di riferimento per i più piccoli, ma non solo, con le canzoni più amate dei cartoni animati di tutti i tempi.

SCIA POSITIVA – Anche dal punto di vista commerciale Radiolina segue la scia positiva degli ascolti: grazie alla programmazione di numerose campagne, spot, dirette itineranti, animazioni e dj set, nei primi sei mesi del 2023 la prima radio isolana è crescita del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

