Cresce il gradimento per Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari. Lo attesta il Governance Poll pubblicato da Il Sole 24 Ore. Secondo il sondaggio il favore per il primo cittadino è aumentato del 3,9%, passando dal 51,1% con cui vinse le elezioni nel giugno del 2024 al 55% attuale. Una crescita che lo colloca al 34° posto nella classifica generale.

«Sebbene i sondaggi vadano valutati con cautela - dichiara Mascia - anche quando a farli è il più attendibile degli operatori in base al più significativo dei campioni, è gratificante sapere che il patto di reciproca fiducia con le cittadine e i cittadini di Sassari gode di buona salute».

«L’aumento percentuale del consenso di cui riferisce oggi Il Sole 24 Ore - continua - è uno stimolo a fare di più e meglio per non deludere le aspettative che Sassari continua a riporre nei confronti miei e dell’amministrazione di cui sono a capo. Dopo il necessario apprendistato abbiamo avviato un lavoro di squadra che, ne sono sicuro, presto mostrerà i suoi frutti. Vogliamo ripagare tutte le sassaresi e i sassaresi che si sono identificati nel nostro progetto di cambiamento e che dopo un anno ci accordano ancora il loro consenso».

«La speranza - conclude - è che il territorio della Città metropolitana – di cui siamo pronti ad assumere la guida, come deve fare una città che vuole essere riferimento per tutti gli altri Comuni – faccia quello scatto in avanti vanamente atteso da troppo tempo».

