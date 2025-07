Sulla bara tantissimi fiori, attorno trombe e tamburi. Il loro suono ha salutato per l’ultima volta Andrea Sanna, storico tamburino del gruppo Città di Oristano e autore di numerose ricerche sulla Sartiglia.

Per lui il funerale nella cattedrale della città: impossibile accedere all’interno: in tantissimi hanno voluto esserci per omaggiare Andrea Sanna, 52 anni.

Nei giorni scorsi era stato ricoverato a Sassari dopo aver avuto un malore.

Sembrava che nei giorni successivi le sue condizioni stessero migliorando, poi l’aggravamento e il decesso.

