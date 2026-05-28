Quattro serate di piena immersione nelle sonorità hip hop, urban, trap e r&b, in riva al Golfo degli Angeli: dal 29 maggio al primo giugno farà ritorno all'Opera Arena Beach del lungomare di Quartu il "Poetto Fest", in un'edizione 2026 che vedrà ospiti di spicco dalla penisola, tra cui il veterano della scena milanese Ernia, l'emergente pugliese Young Hash e il giovanissimo collega italo-nigeriano LilCr, passando anche per le barre pop di Will e il rap citazionista di Kid Yugi.

La prima giornata di venerdì si aprirà alle 19, vedendo sul palco dell'arena gli artisti isolani Casuale, Zeep e Rafel a precedere il duo toscano di Incubo e Hara, i quali anticiperanno a loro volta l'esplosivo live di Ernia. Invece sabato la musica partirà alle 20 con gli esordienti Fenice e Karma, seguiti dall'astro nascente di Arzachena Dalîlah, così come dalle sferzate trap di Saco e Frittella e dall'hip hop tradizionale di Sinonime, per chiudere con la star Young Hash.

Domenica ancora spazio ai debuttanti dall'apertura delle 18, con Marcy e Dancho che si daranno il cambio con le leggende quartesi Funtana Beat, prima di cedere il palco all'r&b contemporaneo di Solosophia e alla potenza della nuova generazione rap del capoluogo con Nikodalbounce e Killaboski: un crescendo di energia e musica urban, che creerà l'atmosfera perfetta per le esibizioni di Will e LilCr. Infine lunedì, a partire dalle 20, un ultimo live per emergenti con ospite Red Rose, per passare poi all'mc di lungo corso Sick Boy Simon e alla trap melodica di Fraks e Orlee. Darà l'ultimo saluto al Poetto Fest l'attesissimo live di Kid Yugi, che già da questa settimana risulta praticamente sold-out.

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