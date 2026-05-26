Il sigillo è quello dell’Auditel: nei primi quattro mesi del 2026 Videolina si piazza al primo posto tra le tv locali nazionali. L’Auditel è la società che dal 1986 rileva ogni giorno, 24 ore su 24, minuto per minuto, gli ascolti della televisione italiana. Il dato preso in considerazione è l’ascolto medio (vedi infografica a destra), che indica «il numero medio dei telespettatori di un programma. È pari al rapporto fra la somma dei telespettatori presenti in ciascun minuto di un dato intervallo di tempo e la durata in minuti dell’intervallo stesso», si legge nel sito della società. Videolina svetta con 8.383 ascolti/giorno, seguono Telelombardia (7.803) e Telenorba (7.704). In Sardegna dietro Videolina c’è Tcs (308), seguono Telesardegna (146), L’Unione Tv (86) e Sardegna 1 (64).

Un rapporto familiare

Videolina è da sempre leader nel Paese per l’indice di penetrazione, ovvero «il rapporto percentuale tra gli ascoltatori di una certa categoria e il loro universo statistico di riferimento». «Un dato importante che certifica il rapporto strettissimo tra Videolina e i sardi», sottolinea il direttore delle testate giornalistiche del gruppo L’Unione Sarda, Emanuele Dessì. «Ogni giorno abbiamo quattordici edizioni del telegiornale, con uno sguardo rivolto a tutta la regione. Un grande lavoro di squadra che continua a premiarci nelle scelte dei sardi». Accanto all’informazione, arricchita dagli spazi di approfondimento tutti i giorni alle 15, Videolina (che lo scorso anno ha festeggiato i suoi 50 anni) sta puntando sempre più sugli eventi in diretta (una sessantina all’anno). Il più noto e seguito è la festa di Sant’Efisio, ma la tv dei sardi offre quasi quotidianamente una finestra in diretta sulle tante, belle iniziative che in ogni territorio vengono promosse per fede, cultura, promozione turistica. Nel palinsesto appuntamenti storici ma anche novità, legati all’attualità (politica, economia), allo sport, all’intrattenimento, alla natura e all’agroalimentare, alle tradizioni popolari. Un mix che i telespettatori apprezzano quotidianamente, come dimostrano i risultati che, nei primi quattro mesi dell’anno, fotografano il primato di Videolina.

Servizio pubblico

Un ruolo sempre più di servizio pubblico offerto attraverso i canali 10 del digitale terrestre (rilevato dall’Auditel) e 819 di Sky Tivùsat, oltre al seguitissimo streaming su videolina.it, con l’interazione tra le testate del gruppo (L’Unione Sarda, unionesarda.it, Unione Tv, Radiolina e Sardegna 1). Una realtà unica nel panorama nazionale premiata dalla fiducia e dal consenso dei sardi.

(Unioneonline)

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