Il Conservatorio "Canepa" torna al Teatro Comunale di Sassari per il concerto di fine maggio che segna la conclusione dell’anno accademico in corso. L’appuntamento è fissato per domani alle 20.30. Replica il giorno seguente, sabato, alle 18 al Cervo Conference Center di Porto Cervo, in via Porto Vecchio. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti.

L’Orchestra sinfonica del Conservatorio sassarese è diretta da Andrea Barizza e formata da studenti e docenti del "Canepa", insieme agli allievi solisti vincitori della selezione interna: il flautista Antonello Porcu e la chitarrista Francesca Floris.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione del Concertino per flauto e orchestra op. 107 di Cécile Chaminade, le Danze slave n. 1, 5, 6, 7, 8 di Antonín Dvořák, Fantasia para un gentilhombre per chitarra e orchestra di Joaquín Rodrigo e infine la Sinfonia n. 35 K385 “Haffner” di Wolfgang Amadeus Mozart.

«Questo programma non è soltanto una successione di brani belli o celebri, ma volevo che raccontasse qualcosa del percorso compiuto durante l’anno: il rapporto tra identità individuale e lavoro collettivo, tra il solista e l’orchestra, tra lo studio tecnico e la capacità di dare senso a ciò che si suona – spiega il direttore d’orchestra Andrea Barizza –. Non è soltanto un’occasione di visibilità, ma un momento formativo vero, in cui lo studente si assume una responsabilità artistica davanti ai compagni, ai docenti e al pubblico».

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