Chiusura in forza e bellezza della stagione di prosa "Primavera a Teatro" organizzata dalla Compagnia Teatro Sassari. Sabato alle 20.30 il palco del Teatro Astra di Sassari ospita la compagnia Il Crogiuolo con lo spettacolo “Balentes – Is femminas chi ant fatu s’istoria nostra”.

Scritto e diretto da Rita Atzeri e vincitore del Premio ISRE 2025 (Istituto Superiore Regionale Etnografico), il lavoro racconta la storia di quattordici donne che hanno segnato profondamente il percorso storico della Sardegna dal Medioevo al Novecento.

In scena Cristina Maccioni, Daniela Musiu, Isella Orchis, Carla Orrù, Elisa Pistis, Giuliano Pornasio, Antonella Puddu e Gisella Vacca, con costumi di Marco Nateri, disegno luci di Tonio Argiolas e musiche originali di Ennio Atzeni.

Attraverso le vicende di figure come Pasca Selis Zau (guidò nel 1868 i moti popolari di Su connottu a Nuoro), Lucia Delitala Tedde (banditessa, nobile ribelle del XVIII secolo), Violante Carroz (contessa di Quirra nel XV secolo), Adelasia di Torres ed Eleonora d’Arborea, fino a protagoniste dell’età contemporanea come Ninetta Bartoli (prima sindaca donna d’Italia eletta nel 1946 a Borutta), Adelasia Cocco (prima medico condotto d’Italia nel 1914), Joyce Lussu (partigiana, poetessa e intellettuale), Grazia Deledda (unica scrittrice italiana ad aver ottenuto il Nobel), Maria Lai artista apprezzata in ambito internazionale ed altre ancora lo spettacolo restituisce un mosaico di storie di coraggio, emancipazione e impegno civile. Un racconto corale che attraversa i secoli e rende omaggio al contributo delle donne nella costruzione dell’identità culturale e sociale dell’isola.

© Riproduzione riservata