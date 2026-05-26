Un'occasione per portare a teatro tutta la famiglia, prima che l'estate ci trasferisca tutti in spiaggia: questa settimana farà l'esordio ufficiale "Teatro e Marmellata", rassegna teatrale dedicata ai piccoli e ai loro genitori, promossa e ospitata al Teatro del Segno di via Quintino Sella fino al 2 luglio. Dopo il rinvio del primo spettacolo "Regolimondo" previsto per lo scorso 21 maggio, aprirà le danze "Clowns in viaggio" questo giovedì alle 17:30.

In uno spettacolo di circo e clownerie prodotto da Teatro Circo Maccus, l'autrice Virginia Viviano e gli attori Vinicius Ibanez e Violeta Ibanez saranno sul palco per un viaggio – o meglio, per l'attesa dello stesso – tra il comico e il poetico, in una narrazione senza parole sull'amore per il mondo e le sue infinite sorprese. Parte di una buffa e colorata famigliola di clown, carica di valige e pronta a partire per nuove avventure, i tre protagonisti fermi nell'attesa riscoprono la noia, ed elaborano alcune idee fantasiose per superarla: e tra mimica, gesti, acrobazie e giocoleria i personaggi comunicano fra di loro emozioni e pensieri, in un crescendo di gag e comicità nel magico spirito del nouveau cirque.

Il successivo spettacolo invece, previsto per il 4 giugno alla stessa ora, vedrà l'omaggio a un grande scrittore e poeta irlandese, con la produzione originale di Teatro Akroama dal titolo "Il favoloso Oscar - I racconti di Oscar Wilde". Sotto la regia di Marco Nateri – che firma la drammaturgia con Julia Pirchl, i costumi con Adriana Geraldo e i testi delle canzoni insieme a Rossella Piras – i sipari si alzeranno per l'incontro tra Wilde (Mauro Massa) e un aspirante scrittore di nome Alfred (Stefano Serpi), in veste di narratori delle più celebri fiabe dell'autore vittoriano: insieme a loro la "Voce della Luna" interpretata da Tiziana Martucci, in uno spettacolo che intreccerà la fantasia e la realtà, la vita e il sogno. Le musiche originali sono opera di Lorenzo Atzeni, mentre Lele Dentoni, Antonio Rosati e Anna Paolo Marturano si sono rispettivamente occupati di disegno luci, scenografie ed elementi scenici, con Valentino Murru responsabile di editaggio e registrazione delle voci e Sara Dessì nell'aiuto alla regia.

Parte del progetto nato nel 2017 "Teatro Senza Quartiere" e con la direzione artisica di Stefano Ledda, la rassegna proseguirà per tutto il mese di giugno, con il patrocinio e il sostegno di Regione e Comune, il contributo di Fondazione Sardegna e la collaborazione di Parrocchia di sant'Eusebio, Fondazione Kalaritana Media, Casa del Quartiere di Is Mirrinios e Centro di quartiere Strakrash. Sempre nell'idea di un teatro inclusivo e solidale, con abbonamenti facilitati e accessibili, i prossimi appuntamenti vedranno in scena "Diario di un triceratopo" (11 giugno), "Storie a manovella" (18 giugno), "Sicuro? ...Sicuro!" (25 giugno) e infine il recupero di "Regolimondo", previsto per il 2 luglio in chiusura.

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