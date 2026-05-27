Venerdì alle 19.30 la Chiesa dei Cappuccini nella Parrocchia di San Francesco d'Assisi a Sassari ospita il Concerto di Primavera "dedicato a Maria". Musica e poesie per una serata molto attesa. L'ingresso è gratuito.

All'organo il Maestro davide Pinna che eseguirà brani del repertorio settecentesco e ottocentesco. In programma "Passacaglia e Fuga Bwv 582" di Bach, "Pièce héroique" di Franck, "Suite gothique" di Boellmann (Introduzione-corale, minuetto gotico, Preghiera alla Vergine e Toccata) e in chiusura "Preludio e Fuga sul nome di B.A.c.H" di Liszt.

I brani musicali saranno intervallati dalla lettura di alcune poesie di Alda Merini scelte dall'attrice Clara Farina.

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