Un mese, con i riflettori puntati su Genoni. Laboratorio cinematografico e residenza artistica, che è insieme riscoperta e valorizzazione dei piccoli borghi ma anche molto di più. Domani, dalle 18:30, l’Ex Convento dei Frati Osservanti Minori di Genoni, la serata conclusiva della Genoni CineFactory, il progetto curato dalla Wellsee di Angelisa Castronovo e Antonino Moscatt e dedicato al cinema, alla narrazione audiovisiva e alla rigenerazione culturale dei territori, con un ospite d’eccezione: Michele Placido. Ultima tappa di un percorso che, nei mesi scorsi, ha coinvolto giovani cineasti, professionisti del settore audiovisivo, tutor, artisti e la comunità locale in un’esperienza di formazione, produzione e confronto culturale nel cuore della Sardegna. Con il grande attore e regista Michele Placido, protagonista di un incontro pubblico dedicato al rapporto tra cinema, società e bellezza, in dialogo con gli ospiti istituzionali e culturali della serata.



Un progetto ambizioso e importante, perché la CineFactory nasce con l’obiettivo di trasformare il paese sardo in un luogo di sperimentazione culturale e cinematografica permanente, capace di connettere creatività contemporanea, valorizzazione territoriale, inclusione sociale e partecipazione della comunità. Al centro, dunque, non solo il coinvolgimento dei partecipanti e degli operatori culturali, ma anche il rapporto tra cinema e territorio, attraverso attività laboratoriali, incontri pubblici, momenti di confronto e produzioni audiovisive realizzate durante la residenza artistica.



IL PROGRAMMA

Durante la serata sarà proposto il panel dal titolo “Il cinema, il sociale e la bellezza”, con la partecipazione di:

Patrizia Corbo – Cooperativa Sociale Piccolo Principe di Busto Arsizio

Suor Silvia Carboni – Procura Generale delle Missionarie di San Girolamo Emiliani

Don Marcin Schmidt – Scholas Occurrentes Foundation / Aldeas



A seguire la proiezione finale dei lavori della residenza artistica, tra backstage, cortometraggi, spot territoriali e contenuti audiovisivi realizzati nel corso delle attività della CineFactory Lab. Con direzione artistica affidata allo sceneggiatore Rai Pier Paolo Piciarelli, che accompagnerà il pubblico nella presentazione dei materiali prodotti dai giovani autori e registi coinvolti nel progetto.

L’evento sarà inoltre un’occasione per celebrare il ruolo del cinema come strumento di incontro, partecipazione e rigenerazione sociale, in linea con la filosofia che ha guidato l’intera iniziativa: fare della cultura un motore di crescita collettiva e di valorizzazione delle aree interne. Presente anche il food truck “Pappa Beni”, con prodotti e cibo del territorio; il ricavato sarà devoluto in beneficenza.



L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto “Genoni – Residenza Creativa e CineFactory”, finanziato attraverso il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0”, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici”, promosso dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

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