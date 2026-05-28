Ariete: Per potersi consolidare, un legame necessita di fiducia reciproca. è questo ciò che vi sta chiedendo il partner...

Toro: Un confronto in famiglia stimolerà nuove prospettive che fino a oggi non immaginavate nemmeno.

Gemelli: Una responsabilità in più affidata di recente al lavoro rafforza ulteriormente il vostro ruolo. Quanto vi pesa?

Cancro: Una nuova conoscenza favorisce delle aperture inaspettate verso esperienze diverse. Buttatevi!

Leone: Alcuni episodi degli ultimi giorni vi stanno chiaramente invitando a chiudere tutto ciò che non serve più.

Vergine: È arrivato il momento di prendere delle decisioni fondamentali per voi. Evitate di rimandare ancora...

Bilancia: Un dettaglio non considerato diventerà presto decisivo per risolvere un problema che vi scocciava da tempo.

Scorpione: Esprimete una forte vitalità oggi: usatela per creare opportunità, non per imporvi egoisticamente sugli altri.

Sagittario: Un gesto sincero da parte di qualcuno che non vi aspettavate rafforzerà un legame ritenuto secondario.

Capricorno: Una novità improvvisa e perentoria romperà la vostra noiosa routine, riaccendendo in voi una certa curiosità.

Acquario: La giornata vi invita a un sano piacere: ritagliatevi il giusto tempo per dedicarvi a quello che più amate.

Pesci: La vostra energia è in costante crescita: sfruttatela per realizzare degli obiettivi chiari e concreti.

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