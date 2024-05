La Bsl Studiodanza di Porto Torres fa incetta di premi nel concorso “La Maddalena in danza”. La ballerina, Alessia Oggiano, della scuola guidata dalle maestre Clelia Bazzoni e Fabiana Sechi, ha realizzato il primo posto per “Morveaux de Montmartre” - categoria Assoli Moderno Allievi - coreografia di Bazzoni. Prima posizione anche per “Danza Cinese” a Clara Borra e Rossella Piana - categoria duo-trio Classico juniores - riadattamento coreografico di Fabiana Sechi; primo posto per “Meditazione sulla realtà” interpreti corso medio-avanzato - categoria Gruppi moderno juniores - coreografia di Clelia Bazzoni. Al secondo posto premio per “Breathe” a Rossella Piana - categoria Assoli Moderno Juniores - coreografia di Clelia Bazzoni; secondo posto per “Danza Francese” a Sofia Madeddu, Emma Moro e Michele Porcu - categoria duo/trio classico juniores - riadattamento coreografico di Fabiana Sechi; secondo posto per “Annen-Polka” interpreti corso Intermedio - categoria Gruppi classico juniores - coreografia di Sechi; terzo posto x “Merlo rosso” a Giada Piras - categoria assoli moderno juniores - coreografia Bazzoni e infine terzo posto per “Lise da La fille mal Gardee” a Elisa Caria - categoria assoli classico Juniores - riadattamento coreografico di Sechi. Inoltre si è appena concluso l’evento “Open Arts 2024” durante il quale le allieve hanno ricevuto diverse borse di studio per Modulo Academy, Molinari Center School of Belgium e l’accesso diretto alla finale di un concorso internazionale alle Canarie.

