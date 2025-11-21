L’associazione Musicando Insieme conclude la sua intensa e ricca stagione musicale del 2025, a Porto Torres, con il concerto di sabato, 22 novembre alle ore 20.30, sull’antico palco della basilica di San Gavino.

Un appuntamento che vedrà protagonisti due artisti di fama internazionale: la violinista classica italiana Anna Tifu e il pianista Romeo Scaccia. Un dialogo musicale raffinato e appassionante, capace di coniugare virtuosismo ed emozione, per una iniziativa che chiuderà simbolicamente il sipario di una rassegna musicale e culturale che ha visto riempire le suggestive location di Porto Torres di notevoli presenze di pubblico che hanno applaudito artisti di fama nazionale.

Da Musicando in Città a Musica e Natura, fino a Radici di Sardegna, eventi che hanno celebrato la musica in tutti i suoi generi, la cultura e la tradizione sarda. La direzione artistica di Donatella Parodi, anche in questa occasione propone un incontro musicale di altissimo livello, aperto alla cittadinanza e a tutti gli amanti della musica. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Il concerto è realizzato grazie al contributo del Comune di Porto Torres e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna.

