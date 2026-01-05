Cosa dicono le stelle per il 5 gennaio 2026La giornata segno per segno
Ariete: Date il via al nuovo anno con grande grinta: sfide inedite accenderanno la vostra passione.
Toro: Un’occasione inaspettata quest’oggi vi motiverà: agite immediatamente, il tempo è il vostro alleato!
Gemelli: Questo mese vi invita a una maggiore calma: la solidità che costruite adesso durerà a lungo...
Cancro: In questo periodo state riscoprendo il piacere delle piccole cose. è un’energia lenta, ma costante.
Leone: In questa giornata tornate a essere curiosi e brillanti: nuove idee prenderanno forma rapidamente.
Vergine: Oggi un incontro stimolante vi farà cambiare completamente prospettiva sul lavoro o sull’amore.
Bilancia: L’inizio del nuovo anno si sta rivelando dolce ma introspettivo: curate di più il vostro equilibrio emotivo.
Scorpione: In questo momento sentite come non mai il bisogno di casa e calore, ma anche di rinnovamento.
Sagittario: Vi rivestite di una nuova luce. Come fate a non notarlo? Gennaio vi sta aprendo delle porte inaspettate.
Capricorno: Un progetto importante vi farà emergere dagli abissi: la fiducia degli altri sarà la vostra chiave vincente.
Acquario: Pianificate sempre con estrema precisione. Questo inizio di mese premierà presto la vostra organizzazione.
Pesci: Una novità lavorativa richiederà un certo adattamento: non preoccupatevi e fidatevi del vostro intuito.