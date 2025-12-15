Chiuso il cast del Festival, Angelica Bove e Nicolò Filippucci vincono Sarà SanremoNella serata finale annunciati i titoli dei brani in gara nella Categoria Big
Dopo la finalissima in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, anche il cast artistico è finalmente al completo. Le quattro Nuove Proposte, di cui 2 uscite vincitrici dal contest Rai, condotto dalla coppia Conti-Gazzoli, sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci, mentre Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, dopo la selezione di Area Sanremo, in base al nuovo Regolamento del Festival, avevano già conquistato la meta.
A decretare il risultato dei vincitori di Sarà Sanremo, dopo l'esibizione dal vivo, la Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Carlo Conti, e composta da Manola Moslehi, Ema Stokholma, Carolina Rey, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, insieme al "giurato dietro le quinte" Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.
I quattro della categoria Nuove Proposte si aggiungono così ai 30 "Big" in gara per il 76° Festival della Canzone Italiana, in diretta su Rai 1 (ma anche Rai Radio2 e RaiPlay) dal Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio. La serata di Sarà Sanremo ha visto, inoltre, la partecipazione dei 30 Big che hanno svelato, durante la diretta, il titolo del proprio brano in gara.
L’elenco:
Arisa - Magica favola
Bambole Di Pezza: Resta Con Me
Chiello - Ti penso sempre
Dargen D'Amico - AI AI
Ditonellapiaga: Che fastidio!
Eddie Brock – Avvoltoi
Elettra Lamborghini: Voilà
Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
ERMAL META - Stella stellina
Fedez & Masini - Male necessario
Francesco Renga - Il meglio di me
Fulminacci: Stupida sfortuna
J-AX – Italia Starter Pack
LDA & AKA 7even – Poesie clandestine
Leo Gassmann: Naturale
Levante: Sei tu
Luchè – Labirinto
Malika Ayane – Animali notturni
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta
Michele Bravi: Prima o poi
Nayt - Prima che
Patty Pravo - Opera
Raf - Ora e per sempre
Sal Da Vinci - Per sempre sì
Samurai Jay – Ossessione
Sayf - Tu mi piaci tanto
Serena Brancale - Qui con me
Tommaso Paradiso - I romantici
Tredici Pietro – Uomo che cade
