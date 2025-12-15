Un omaggio alla danza con una triade espositiva che si apre alla contaminazione con l’arte dei suoni e le nuove tecnologie, attraversando il ‘900 sino alla contemporaneità. Venerdì alle 17 nel Padiglione Tavolara, sarà inaugurata “Sassari in Mostra.

La prima delle tre mostre è “Omaggio a Roland Petit”, un tributo fotografico che rende immortale la figura del celebre coreografo e ballerino francese. La seconda proposta espositiva è “KOROS”, un'installazione sonora che trasforma le vibrazioni acustiche in composizioni coreografiche. A cura del musicista, DJ e autore Alessio Bertallot, storica voce di Radio Deejay, Radio 2 e Radio Capital, e di Pointillistico.

La terza proposta è “Angel Robot”, l'ologramma danzante di un angelico robot che lancia un messaggio d’amore e necessità di esprimere sentimenti. Definita come "un sogno che scintilla glitch di coscienza", l’installazione è uno specchio della contemporaneità che indaga il rapporto tra l'umano e l'artificiale, realizzata da Marco Nereo Rotelli con Alessio Bertallot, Antonio Alfano e Luca Andrea Marazzini.

La prestigiosa produzione, firmata Danzeventi assieme a Estemporada sotto la direzione artistica di Livia Lepri, è riconosciuta dalla Regione Sardegna come appuntamento collaterale dei Grandi Eventi 2025, ed è realizzata in collaborazione con Sky Arte e il Salone del mobile di Milano e Genova. La mostra resterà aperta a ingresso libero tutti i giorni (la mattina dalle 11 alle 13 e il pomeriggio dalle 17 alle 19), tranne il lunedì e il 30 dicembre.

© Riproduzione riservata