Sassari, concerto "In Native Domini" della Polifonica Santa CeciliaLa serata si svolgerà nella chiesa di San Giuseppe
Riflettori puntati sul concerto di sabato “In Native Domini”, in programma alle ore 21 nella chiesa di San Giuseppe a Sassari. Protagonisti la Polifonica Santa Cecilia, Orchestra Enarmonia e i solisti.
In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: la sinfonia n. 41 in Do maggiore K.551 “Jupiter per la direzione di Matteo Taras e la Messa in Do maggiore per soli, coro e orchestra K.317 “Kronungsmesse” per la direzione di Alessio Manca. Soprano Ilaria Vanacore, contralto Francesca Cardinale, tenore Simone Altana, basso Gabriele Barria.
Il direttore artistico Matteo Taras: “Abbiamo voluto scegliere un programma assertivo e vivo, ma allo stesso tempo composto ed elegante: vorremo che queste fossero le cifre del nostro lavoro”.