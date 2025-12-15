Riflettori puntati sul concerto di sabato “In Native Domini”, in programma alle ore 21 nella chiesa di San Giuseppe a Sassari. Protagonisti la Polifonica Santa Cecilia, Orchestra Enarmonia e i  solisti. 

In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: la sinfonia n. 41 in Do maggiore K.551 “Jupiter per la direzione di Matteo Taras e la Messa in Do maggiore per soli, coro e orchestra K.317 “Kronungsmesse” per la direzione di Alessio Manca. Soprano Ilaria Vanacore, contralto Francesca Cardinale, tenore Simone Altana, basso Gabriele Barria.

Il direttore artistico Matteo Taras: “Abbiamo voluto scegliere un programma assertivo e vivo, ma allo stesso tempo composto ed elegante: vorremo che queste fossero le cifre del nostro lavoro”.

