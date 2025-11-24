Una serata all’insegna del talento e dell’impegno femminile ha celebrato Maria Giovanna Cherchi, premiata con l’onorificenza “Eccellenza di Sardegna” durante la cerimonia del passaggio delle consegne della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FI.DA.PA.) a Iglesias.

Il premio, consegnato alla presenza della presidentessa nazionale Anna Maria Elvira Musacchio e della nuova presidente distrettuale Maria Gemma Moi, riconosce il contributo della cantante bolotanese nel portare la cultura e la creatività sarda nel mondo. Cherchi, scelta come simbolo di talento femminile da rappresentanti di tutte le sezioni della Federazione in Sardegna, ha espresso gratitudine per un riconoscimento che celebra la “sorellanza” e l’impegno condiviso delle professioniste dell’isola.

Con una carriera che coniuga arte e leadership, Maria Giovanna Cherchi incarna i valori della FI.DA.PA.: professionalità, successo nel campo artistico e forte legame con la terra d’origine. Il premio sottolinea la sua capacità di elevare la Sardegna nel panorama culturale internazionale e di rappresentare un modello di empowerment femminile.

La Federazione, da sempre impegnata a promuovere la partecipazione attiva delle donne nei settori artistico, professionale e degli affari, rafforza con iniziative come questa il proprio obiettivo di formazione, tutela contro le discriminazioni e valorizzazione del talento al femminile.

(Unioneonline/Fr.Me.)

