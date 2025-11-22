Un saluto affettuoso, intimo e colmo di gratitudine. Così Mahmood ha ricordato Ornella Vanoni sui social, condividendo un messaggio che in poche righe racchiude il legame speciale nato negli ultimi anni tra i due artisti.

«Io e te dove ci siamo conosciuti?», scrive Mahmood, rievocando una domanda che – racconta – la cantante gli ripeteva spesso, quasi a voler sottolineare la spontaneità del loro rapporto. Il ricordo prosegue con un ringraziamento sincero: «Grazie per l’affetto, le cene, gli insegnamenti e tutto il tempo che in questi anni mi hai regalato».

Il cantante conclude con parole che suonano come una promessa: «Resterai sempre nei miei ricordi, nel mio cuore e nei miei occhi».

