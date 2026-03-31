Celebrare il talento dei grandi della chitarra, tra jazz, blues, rock e pop: giovedì 2 al Jazzino di Cagliari si accenderanno i riflettori per il viaggio sonoro del Mamust Trio, fra omaggi stellati e improvvisazioni. Appuntamento per le 21:45 al jazz club di via Carloforte 74, già impegnato nei preparativi per il ritorno del Jazz Club Network ad aprile.

In un terzetto che si compone di Rubens Massidda (voce e chitarra), Mauro Mulas (organo Hammond) e Frank Stara (batteria), l'ensemble nasce dal desiderio di tributare i chitarristi che hanno segnato la storia contemporanea della musica, da Hendrix a Clapton, da John Mayer a Satriani, senza però dimenticare maestri del jazz come Pat Metheny e John Scofield. Perciò un cammino attraverso epoche e generi diversi, nella reinterpretazione di brani classici e iconici con una chiave personale e dinamica.

Questo perché ogni pezzo verrà rielaborato dal gruppo come una vera e propria jam band, eseguendo il tema all'inizio e alla fine, con una parte centrale tutta dedicata all'arte d'improvvisazione e interplay. Con tanto spazio alla creatività di ciascun interprete e l'alternarsi di composizioni strumentali e cantate, sarà missione del Trio restituire l'arte compositiva e l'espressività dei musicisti omaggiati, esplorando il lato tecnico e strumentale dei linguaggi chitarristici contemporanei.

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