Comincia da Cagliari il lungo viaggio di Miss Mondo nell’Isola: domenica a partire dalle 17, nella suggestiva atmosfera di Villa Fanny, prenderanno il via le selezioni del concorso di bellezza nato negli Stati Uniti nel 1951. L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto.

Tante le giovani che hanno presentato la propria candidatura per partecipare, ma solo una potrà rappresentare l’Italia alla finale mondiale.

Da quest’anno, a organizzare Miss Mondo saranno Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, imprenditrici titolari di Events e di diversi marchi che operano nel mondo della moda e degli eventi.

Bellezza, ma non solo. Il concorso punta i riflettori anche su personalità, stile ed eleganza.

Alla prima serata delle selezioni sarà presente anche Giorgia Pinna, divulgatrice conosciuta anche come Pedagogista Itinerante nata e cresciuta in Sardegna, che porta avanti un approccio alternativo della sua professione, nato dall’idea che l’educazione non debba rimanere chiusa nei manuali, ma muoversi, incontrare le persone, adattarsi ai contesti reali.

Le organizzatrici di Miss Mondo, Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, sono pronte ad accogliere le ragazze provenienti da ogni parte dell’Isola: «Il nostro è un approccio innovativo nel mondo dei concorsi, puntiamo a mettere in luce l’intelligenza, la creatività, la determinazione, la forza, l’eleganza e l’empatia delle partecipanti. Inoltre, diamo alle ragazze la possibilità di mostrare le loro passioni e il loro talento in diversi ambiti. Questo format offre a ogni concorrente l’opportunità di portare in passerella il meglio di sé, esprimere la propria individualità e di condividere la propria storia con il mondo. La visione del concorso punta a valorizzare e promuovere l’eccellenza femminile in tutte le sue sfaccettature. Vista la giovanissima età delle partecipanti e la presenza a supporto delle loro famiglie, il concorso punterà a promuovere l’importanza di una educazione emotiva in contrasto con i modelli culturali e sociali che, soprattutto attraverso i social, parlano di prevaricazione. Il rispetto verso gli altri in tutte le sue forme è di fondamentale importanza per una società dal cuore pulito e accogliente: in famiglia, a scuola, nel posto di lavoro, verso le donne e verso i più deboli. Vogliamo che a Miss Mondo si respiri aria di rinascita, di positività e di amicizia già a partire dal dietro le quinte».

© Riproduzione riservata