Tre decenni di attività non-stop per la musica, la cultura e la comunità dell'hip hop sardo, da domani con un nuovo capitolo: questo venerdì 12 il duo dei Balentia svelerà al mondo il nuovo extended-play "Fueddu Sardu", prima sulle piattaforme streaming e poi dal vivo a Su Tzirculu di Cagliari, alle 20:30, celebrando il trentennale appena raggiunto.

La storia

I Balentia, vero e proprio patrimonio culturale isolano, a suo tempo tra i pionieri del rap e tutt'oggi una delle band attive più longeve in Sardegna, sono Su Maistu (Alessio Mura) e Lepa (Andrea Mura), originari di Mogoro. Alternando sardo e italiano nel rappare, portano da sempre avanti un messaggio socialmente coinvolto, che non rinuncia però a momenti più personali e introspettivi. Con quattro album, tre extended-play – di cui l'ultimo, "Le giuste parole", pubblicato due anni fa – e numerosi singoli e collaborazioni alle spalle, il duo vanta oltre seicento concerti tra l'Italia e l'estero, arrivando a vincere nel 2013 il festival internazionale in lingua minoritaria Suns, a Moena di Fassa in Trentino, e da finalista alla quindicesima edizione del Premio Andrea Parodi al miglior testo, nell'ottobre 2022.

La novità

Il nuovo extended-play, "Fueddu Sardu" è prodotto dall'associazione culturale Roots e distribuito tramite Nu*ragika Recordz, con quattro brani interamente in lingua sarda – quasi un contraltare allo stesso numero di brani del precedente lavoro, tutti in italiano – in una scelta idiomatica di resistenza culturale, esplicitata già dall'ipnotica title track. Così come appare il tema fin troppo attuale dei conflitti, esplorato in "Arastu in su coru", e l'altrettanto preoccupante questione climatica in "Birdi", chiudendo poi con una lettera d'amore alla fondamentale cultura hip hop in "Ddu portaus aintru". Le tracce sono prodotte da Owsir (Antonio Deidda) e scritte da Su Maistu, realizzate in ogni loro fase al Sonada Studio di Donori con il contributo di Andrea Aru e Vladimiro Frau. L'illustrazione in copertina è dell'artista Manuelle Mureddu.

La presentazione

Dopo che le prime ore della giornata avranno visto "Fueddu Sardu" pubblicato online, i Balentia porteranno tutta l'energia del nuovo lavoro dal vivo a Su Tzirculu, in via Molise 58, dove nella serata di domani saranno accompagnati in consolle dallo storico Dj Zep, proponendo anche i classici come "Gentixedda" e "Centeunu" insieme alle recenti "Cali Sensu" e "Un bambino che cammina". Troverà spazio anche il freestyle, che da sempre caratterizza le esibizioni in live del duo.

