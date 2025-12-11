Grandissimo ritorno di Ben Harper in Sardegna.

Il cantautore californiano sarà in concerto alla Fiera di Cagliari il prossimo primo luglio 2026 insieme a "The Innocents Criminals", la storica band che lo accompagna sul palco nei live.

Vincitore di tre Grammy Award (migliore performance pop strumentale, miglior album soul gospel tradizionale e migliore album blues), Ben Harper ha debuttato nel 1994 con l'album "Welcome To The Cruel World". Diciotto in totale gli album che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo con oltre 16 milioni di dischi venduti, in uno stile inconfondibile che mixa diversi generi: dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk.

Nel 2023 ai nuovi Grammy Special Merit Award è stato nominato nella categoria Best Song For Social Change, mentre sono otto le nomination nelle categorie Best Gospel Performance, Best Pop Instrumental Performance, Best Music Film, Best Traditional Blues Album e più di recente, nel 2023, come Best Contemporary Blues Album.

Harper ha scritto canzoni per Mavis Staples, Natalie Maines, Tom Morello, Taj Mahal, Rickie Lee Jones, Charlie Musselwhite, Solomon Burke and The Blind Boys of Alabama. Le sue collaborazioni in studio di registrazione includono Harry Styles, Keith Richards, Jack Johnson, John Mayer, John Lee Hooker, Ringo Starr e Ziggy Marley, solo per citarne alcune, oltre a una serie di esibizioni dal vivo insieme ai Pearl Jam, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Harry Styles e molti altri.

Un concerto dunque che si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più importanti della prossima stagione.

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10 di venerdì 12 dicembre 2025: saranno disponibili online al link https://bit.ly/BENHARPERandTIC_Cagliari e in tutti i punti vendita del circuito Box Office Sardegna al costo di € 60 + diritti di prevendita. Direzione artistica e produzione di MIS Factory e Le Ragazze Terribili.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata