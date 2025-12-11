Approda finalmente in Sardegna "Limen Collective" il progetto che ha vinto il bando nazionale Insulae Mediterranee, promosso da Insulae Lab in coproduzione con l’Associazione Teatro dell’Ascolto, festival "Una Striscia di Terra Feconda". Il primo appuntamento è sabato a Sassari (ore 21.30) sul palco del TD Lemon - Social Club, strada nr 22 Predda Niedda

"Limen Collective" è un network di musicisti nato nel 2023 grazie alla vocalist e compositrice Alessandra Soro e al pianista e flautista Fabrizio Leoni. A loro si sono aggiunti Simone Garino (sax e clarinetto), Marco Bellafiore (contrabbasso) e Luca Guarino (batteria). Nell'occasione si unirà il chitarrista Mauro Sigura.

Si tratta di un’occasione unica per ascoltare un collettivo che mescola tradizione sarda e suoni mediterranei, con un repertorio che esplora nuove frontiere culturali e sonore.

