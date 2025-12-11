Dopo aver annunciato le date della quarta edizione di Tutti per Uno e nel pieno del successo del tour europeo, Il Volo svela due nuove leg del World Tour 2026-2027, prodotte da Friends & Partners: i primi appuntamenti dell’estate 2026 e nuove, importanti tappe europee previste per l’autunno 2027. Tra le date più attese spicca quella del 9 agosto 2026 ad Alghero, all’interno del cartellone dell’Alguer Summer Festival, la grande rassegna musicale organizzata da Shining Production in collaborazione con Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Roble Factory.

Il trio si aggiunge così ai nomi già annunciati: Caparezza, Claudio Baglioni, Litfiba, Mannarino e Fiorella Mannoia, confermando Alghero come una delle capitali musicali dell’estate italiana.

Le prevendite per le date italiane sono già aperte in esclusiva per il fanclub dalle ore 16 di oggi, giovedì 11 dicembre. Dalle 16 di venerdì 12 dicembre i biglietti saranno disponibili per tutti su Ticketone. Intanto Il Volo sta concludendo un tour europeo di grande successo, che da due mesi registra sold out e standing ovation nelle principali capitali. Contestualmente il trio annuncia un nuovo imponente calendario europeo per ottobre e novembre 2027, con tappe a Bruxelles (Forest National), Stoccarda (Hanns-Martin-Schleyer-Halle), Düsseldorf (PSD Bank Dome), Łódź (Atlas Arena), Budapest (MVM Dome), Praga (O2 Arena), Francoforte (Festhalle), Bratislava (Tipos Arena), Zurigo (Hallenstadion), Madrid (WiZink Center), Porto (Uber Boch Arena), Monaco (Olympiahalle) e Vienna (Stadthalle D). Il 2026 si aprirà inoltre con un tour in America Latina a marzo – dove il trio ha registrato sold out anche questo autunno, e proseguirà ad aprile nei principali teatri degli Stati Uniti. Luglio e agosto saranno dedicati ai nuovi live estivi appena annunciati, che anticiperanno la quarta edizione di Tutti per Uno, in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 nella cornice monumentale di Palazzo Te a Mantova, luogo simbolo della cultura italiana che offrirà uno scenario unico per celebrare la musica e la storia del trio.

