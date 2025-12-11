Cosa dicono le stelle per l’11 dicembreLa giornata segno per segno
Ariete – Dopo diverse relazioni giocose e fugaci, iniziate a vedere l’amore come un punto di approdo sicuro.
Toro – L’orgoglio può essere visto dagli altri come un sintomo di debolezza. Cercate di lavorare su voi stessi.
Gemelli – La volontà di realizzare degli obiettivi importanti non basta. Bisogna anche iniziare a perseguirli.
Cancro – Valutate con attenzione le proposte che vi si parano davanti e ascoltate il consiglio di un amico.
Leone – Un breve viaggio mette alla prova le vostre capacità professionali, dandovi l’opportunità di mettervi in mostra.
Vergine – Non lasciate che sia la gelosia a dominare la vostra mente: dare fiducia è un’arma vincente.
Bilancia – Iniziate a pensare di investire una parte dei vostri risparmi in un acquisto che restituirà entrate in futuro.
Scorpione – È probabile che nel rapporto di coppia vi venga rimproverata una scarsa attenzione. Voi conoscete i motivi.
Sagittario – Le aspettative erano forse eccessive, ma ciò non significa che dobbiate cambiare radicalmente strada.
Capricorno – È il supporto degli altri a darvi la spinta decisiva per realizzare le vostre idee. Tenetelo in considerazione.
Acquario – La famiglia conta su di voi per la forza d’animo e la disponibilità. Siete un porto sicuro per chi vi ama.
Pesci – Arrivate finalmente al compimento dei vostri progetti, ma vi sentite tutt’altro che soddisfatti. Perché?