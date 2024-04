Il suo talento non è certo “un’emozione da poco” come recita invece il brano di Anna Oxa che le è valso il biglietto di sola andata per la finalissima di The Voice Senior. Stasera in prima serata su Rai 1 torna la voce strepitosa e incontenibile della quartese Diana Puddu. 60 anni e la grinta di una ragazzina, è pronta a sfidare per l’ultima volta gli altri finalisti in gara per conquistare la fiducia del pubblico e il posto più alto del podio.

Il debutto in tv a febbraio con “Ti sento” dei Matia Bazar. Durante le “blind auditions” è successo l’inimmaginabile: i quattro giudici – Arisa, Clemenino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè – sono rimasti stregati sin dalle prime note, da lì l’euforia generale tra chi la voleva a tutti i costi in squadra e chi, estasiato dalla performance, si è limitato a tesserne le lodi. Alla fine Diana ha scelto la squadra del neomelodico napoletano, affidandosi alla sua esperienza e talento.



Successo replicato anche con la seconda esibizione che, con il brano della Oxa ha convinto tutti. Quel che è certo è che il risultato di stasera non è scontato e che la puntata è ancora tutta da scrivere. 12 i finalisti in gara, 3 per ogni coach. Arisa schiera Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio, Mario Rosini. Il team Loredana fa affidamento su Sandro Bertoldini, Claudia Bruni e Vittorio Centrone in arte Lemuri il Visionario. Clementino scende in campo con Gianluca John Calzolari, Pino Maragno, Sonia Zanzi. E infine D’Alessio scommette tutto su Benito Madonia, Luca Minnelli e – ovviamente – Diana.

Il pubblico a casa potrà esprimere la sua preferenza con il televoto. A metà serata ci sarà il conteggio delle preferenze: i 4 più amati si dovranno esibire un’altra volta, in attesa del giudizio finale.

