Il festival “Animas - Radici e Futuro, Music Contest” ospita due concerti di Beppe Dettori: domani a Ortueri in piazza della Chiesa (ore 21.30) e domenica a Gonnesa in piazza del Minatore alle ore 22.

Nel mezzo anche una tappa “speciale”: sabato alle 21 sul palco del Baretto di Porto Ferro, luogo in cui l’arte è di casa e si illumina di uno dei tramonti più belli dell’Isola.

Beppe Dettori - fresco di lancio del suo nuovo disco "Poni Menti a Me" e anima del progetto insieme all'Associazione Sa Perbeke - sarà come sempre accompagnato sul palco da una band di alto livello, parti di un progetto che scorre armonico e si appresta a raccontare una nuova grande storia d'arte, connessioni e appartenenza raccontata dalla X edizione del festival.

Prossima e conclusiva tappa del festival "Animas" il 07 settembre 2025 a Bonorva nello spazio antistante la chiesa di Santa Maria Bambina.

