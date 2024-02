Si è presentata come una semplice casalinga, madre e moglie, ma Diana Puddu 60enne di Quartu Sant’Elena ha dimostrato di possedere un talento straordinario, conquistando in pochi secondi il talent “The Voice Senior” su Rai 1.

Esibitasi nella puntata di ieri sera, cantando il brano “Ti Sento” dei Matia Bazar, Puddu ha raccolto l’interesse di tutti e quattro giudici: Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino. Ma è stato proprio D'Alessio, particolarmente colpito dall’esibizione ad esercitare il “blocco”, impedendo all'inedita coppia Bertè- Patty Pravo, la possibilità di ingaggiare Puddu nelle propria squadra.

E dopo aver infiammato il pubblico con la sua potente voce, Diana ha scelto di entrare nel team del musicista napoletano, di cui da ora farà parte, proseguendo la sua avventura. Non mancando di raccogliere gli apprezzamenti di Arisa – che l'ha definita «un extraterrestre» – e di Clementino, secondo cui è «un'aliena nel cantare».

Per la concorrente, presentatasi sul palco grazie alle sollecitazioni della famiglia, una doppia soddisfazione: autodidatta con la passione per il canto, l’impegno nel tempo libero col gruppo “New Karalis” insieme al marito Paride Pusceddu. Diversi i commenti sui social da tutta l’isola e non solo, con il video dell’esibizione schizzato ad oltre 156.000 visualizzazioni e 8000 like su Instagram.

