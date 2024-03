«Il talento di Diana Puddu è l’emblema di #TheVoiceSenior». Suona quasi come una profezia o, per i più scaramantici, come un augurio, quanto scritto su Youtube dall’account ufficiale del talent canoro sotto il video dell’ultima esibizione della stella quartese che ieri sera ha conquistato la finalissima, tra la gioia del pubblico. Diana ha incantato ancora una volta platea e giudici con la sua interpretazione di “Un’emozione da poco”, di Anna Oxa, dopo il suo debutto con “Ti Sento” dei Matia Bazar.



A godersi lo spettacolo dal vivo, con gli occhi commossi, il suo coach, Gigi D’Alessio, che la sta accompagnando passo dopo passo lungo l’avventura televisiva. Ma lei, che a 60 anni si è messa in gioco partecipando alla trasmissione, è stata sin da subito tra le stelle indiscusse dell’edizione e nome tra i più attesi per la vittoria.

Comunque vada, sarà certamente un successo: «Si vola in finale», il commento dopo aver conquistato il pass per l’ultima tappa del contest, quella più difficile. Cresce l’attesa dunque per la finalissima, prevista per il 5 aprile su Rai 1. Sui social e sulla rete cresce il consenso e l’appoggio dei suoi nuovi fan che, tra commenti e condivisioni, supportano la corsa di Diana verso il gradino più alto del podio

