«Ho portato in questo talent la mia famiglia, tutti gli amici del mercato, il mare e il profumo della mia bellissima Sardegna. Non mi manca più niente». Diana Puddu è raggiante dopo il trionfo a The Voice Senior. Casalinga, cantante autodidatta, quartese, di 60 anni, con la sua voce ha stregato il pubblico che l’ha incoronata ugola d’oro con il 45.06 % delle preferenze.

Concorrente nel team di Gidi D’Alessio (che l’ha definita «un fenomeno»), ha battuto gli altri tre concorrenti: il secondo classificato Mario Rosini (Team Arisa), la terza Sonia Zanzi (Team Clementino) e il quarto Luca Minnelli (Team Gigi D’Alessio). Non aveva nessuno in gara, in questa fase, Loredana Bertè.

Diana Puddu si è esibita con “È tutto un attimo”, di Anna Oxa. per passare al suo cavallo di battaglia: “Ti Sento” dei Matia Bazar.

Tanti sardi erano davanti alla Tv, fin dopo la mezzanotte, a tifare per la conterranea. E a Quartu si festeggia.

«Diana ha vinto tre volte», scrive Tonio Pani, che tra lavoro, musica e politica è arcinoto nella terza città della Sardegna: «Ha vinto come cantante (la sua padronanza vocale è straordinaria). Ha vinto manifestando l’orgoglio di essere sarda e quartese nello specifico. Ha vinto soprattutto nella fierezza di essere casalinga, mostrandosi nelle sue vesti di donna che accudisce la casa (spraxendi arroba) e la sua bellissima famiglia».

(Unioneonline/E.Fr.)

