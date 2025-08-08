l’incendio
08 agosto 2025 alle 08:12
Cagliari, auto distrutta dalle fiamme in via CrespellaniIl rogo scoppiato all’1.30, accertamenti sulle cause
Auto distrutta dalle fiamme nella notte a Cagliari, in via Crespellani.
L’incendio, scoppiato intorno all’1.30, ha coinvolto una vettura in sosta, immediato l’arrivo di una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco della città.
I pompieri, una volta domate le fiamme e messa in sicurezza la zona, hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.
Per fortuna non ci sono persone coinvolte.
