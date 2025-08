Addio a Kelley Mack: l’attrice nota per i suoi ruoli in “The Walking Dead”, “Chicago Med" e “9-1-1”, è morta a 33 anni. Fatali le complicazioni di un glioma del sistema nervoso centrale.

La notizia è stata divulgata con un post sull'account dell'attrice, firmato dalla sorella Kathryn: «È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e fervente è transitata nell'aldilà, dove tutti noi prima o poi dobbiamo andare», si legge.

Il decesso risale a sabato. «Kelley si è già manifestata a molti dei suoi cari sotto forma di farfalle», si legge ancora, «Mancherà così tanto, che le parole non possono esprimerlo» Lei «vorrebbe che tutti voi sapeste quanto vi ama. E come sua sorella, voglio che sappiate tutti quanto fosse coraggiosa quella tosta, soprattutto quando ha deciso di fare il salto per riunirsi a Dio».

