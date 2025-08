Tramonto con la danza a Porto Ferro grazie al festival internazionale “Corpi in movimento”. Domenica davanti al “Baretto” si esibiranno il performer e coreografo Gianni Notarnicola, che porterà in scena “Kama”, e a seguire la danzatrice Viola Mazzi che, per la compagnia ErsiliaDanza, proporrà “Al di sopra non c’era altro che il cielo”.

In Kama l’artista pugliese Notarnicola esplora i diversi modi di agire, parlare e procedere di un personaggio che incarna due identità coesistenti. La prima celebra, seduce e si espone; la seconda resta silenziosa, solitaria e sofferente. L’opera è valsa all’autore il secondo premio per la coreografia e il premio finale scelto dal pubblico al 28esimo International Solo-Dance-Theatre Festival di Stoccarda.

Nella seconda parte della serata a Porto Ferro, la compagnia veronese ErsiliaDanza presenterà “Al di sopra non c’era altro che il cielo”, un lavoro in cui la performer Viola Mazzi indaga il modo di permettere al corpo di liberarsi volontariamente dal velo che copre lo sguardo delle persone.

Il festival “Corpi in movimento” è organizzato da Danzeventi con il sostegno e il patrocinio del Mic, della Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero, e i comuni di Alghero, Porto Ferro, Ittireddu e Sassari.

