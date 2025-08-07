In uscita il nuovo album dei Megahera “Back to the 80's”La band sarda di heavy metal ha firmato con la label tedesca Witches Brew Records
Terzo album in uscita per Megahera, la band di heavy metal sarda fondata nel 2008 dal cantante e chitarrista Mario Marras. Il titolo è “Back to the 80's”, chiaro riferimento agli anni '80 che sono stati l'età d'oro del genere musicale e infatti come stile siamo dalle parti degli Scorpions e di W.A.S.P.
Otto le tracce dell'album registrato con la nuova label tedesca Witches Brew Records che ha previsto l'uscita il 22 agosto: Bersekers' Arise, Tommyknockers, Demiurge Hunting, I'm not your Puppet, Rock Heroes, Awakening, Warrior Pride e la traccia che dà il nome all'album.
La band è composta, oltre che da Mario Marras, da Matteo Angelini al basso, Alex Fioletti -alla batteria e Andy Mornar alla chitarra ritmica e solista e alle voci.
I Megahera hanno partecipato a diversi Eventi Metallici Fest. La vittoria nel contest ''Summer Rock Festival'', ha permesso di esibirsi dal vivo al Purple Turtle di Londra. Gli album prodotti finora sono "Metal Maniac Attack" e "Leather In London" (Ep) pubblicato il loro tour australiano.