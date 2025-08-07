Terzo album in uscita per Megahera, la band di heavy metal sarda fondata nel 2008 dal cantante e chitarrista Mario Marras. Il titolo è “Back to the 80's”, chiaro riferimento agli anni '80 che sono stati l'età d'oro del genere musicale e infatti come stile siamo dalle parti degli Scorpions e di W.A.S.P.

Otto le tracce dell'album registrato con la nuova label tedesca Witches Brew Records che ha previsto l'uscita il 22 agosto: Bersekers' Arise, Tommyknockers, Demiurge Hunting, I'm not your Puppet, Rock Heroes, Awakening, Warrior Pride e la traccia che dà il nome all'album.

La band è composta, oltre che da Mario Marras, da Matteo Angelini al basso, Alex Fioletti -alla batteria e Andy Mornar alla chitarra ritmica e solista e alle voci.

I Megahera hanno partecipato a diversi Eventi Metallici Fest. La vittoria nel contest ''Summer Rock Festival'', ha permesso di esibirsi dal vivo al Purple Turtle di Londra. Gli album prodotti finora sono "Metal Maniac Attack" e "Leather In London" (Ep) pubblicato il loro tour australiano.

