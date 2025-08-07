Cosa dicono le stelle per il 7 agostoLa giornata segno per segno
Ariete: Accendete l’entusiasmo ovunque andiate. Agosto vi porta energia, ma provate a dosare l’impulsività...
Toro: Cercate quiete, ma la giornata vi scuote. Nuove tentazioni in vista: valutate col cuore, non solo col gusto.
Gemelli: In questa giornata spiccate nei dialoghi. Oggi è il vostro palcoscenico: parlate pure, ma ascoltate anche.
Cancro: In questo periodo sentite tutto più intensamente. La giornata vi chiede leggerezza: lasciatevi trasportare.
Leone: Anche oggi siete al centro della scena. L’estate vi esalta: sfruttatela per brillare, non per dominare.
Vergine: In questo momento l’ordine è la vostra priorità. La giornata porta caos: non correggete tutto, ma vivetelo.
Bilancia: L’armonia è ciò che vi manca. Il mese, però, vi invita a sbilanciarvi: ricordate che il bello è anche nell’imprevisto.
Scorpione: Volete andare a fondo, anche se la giornata vi spinge in superficie. Godetevela, ogni tanto si può galleggiare...
Sagittario: Sognate sempre più lontano. Il periodo vi invita a viaggiare, ma anche i sentimenti meritano una meta.
Capricorno: L’ambizione di scalata è continua. La giornata, però, vi ricorda che anche la sosta è una parte del percorso...
Acquario: Siete sempre in grado di sorprendere tutti. Agosto vi regala intuizioni fantastiche: non fatevele scappare...
Pesci: Siete nel bel mezzo di un sogno. La giornata vi porta ispirazione concreta: create, ma con i piedi per terra!