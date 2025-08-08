Cosa dicono le stelle per l’8 agostoLa giornata segno per segno
Ariete – Oggi siete una fiamma viva. La giornata vi sta davvero sfidando: vincete con la razionalità, non con la fretta.
Toro – Per voi che da sempre amate il dolce far niente, la giornata vi scombina: per una volta seguite l’istinto...
Gemelli – Di natura siete disponibili, ma il periodo vi vuole sempre più presenti: scegliete bene cosa volete fare!
Cancro – La giornata vi sprona ad agire subito: lasciate entrare quello che vi emoziona, anche se vi spaventa...
Leone – È arrivato il momento di ruggire. Agosto è la vostra arena: datevi da fare, ma fate spazio anche agli altri.
Vergine – Siete degli ottimi osservatori. La giornata vi invita però a lasciarvi andare: scoprirete nuove cose di voi.
Bilancia – Per voi che cercate equilibrio, un episodio inclinerà la bilancia. Perché non restate in piedi ballando?
Scorpione – Nascondete dentro di voi tante cose. Il periodo le rivelerà: amate senza timore, il rischio stavolta vale la pena.
Sagittario – Puntate sempre lontano. Il vostro viaggio è anche interiore, e la meta? Semplicemente dove vorreste essere.
Capricorno – Pensate al futuro, ma oggi serve stare nel presente: fermatevi un attimo, c’è bellezza anche nel qui e ora!
Acquario – Un amico vi sorprende con qualcosa di semplice, ma particolarmente significativo. Non sottovalutatelo.
Pesci – I vostri desideri vanno nel profondo. Il periodo vi spinge a riva: concretizzate almeno un sogno nel cassetto!