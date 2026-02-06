Quando l'underground fa rete davvero, ovunque c'è un palco: ed è quello che è successo anche ai veterani dell'hardcore isolano A Fora De Arrastu e Mr. Murrungio, che nonostante il live annullato all'Ubisti di Nuoro hanno comunque potuto trovare uno spazio grazie al Bodie Art di Cagliari. In un concerto all'ultimo minuto, che segna il ritorno dal vivo delle due storiche formazioni, l'appuntamento è sabato alle 20 in via san Giovanni 254

I Mr. Murrungio nascono proprio nel capoluogo a dicembre del 2002, tra i portavoce di una generazione sulle cui spalle gravava l'arduo compito di traghettare l'hardcore italiano nel nuovo millennio. Una missione che la band ha portato avanti grazie anche alle connessioni con altre realtà in Sardegna e penisola, testimoniato anche dagli innumerevoli split – lavori discografici ripartiti a metà, tra due o più gruppi – fra i quali c'è anche il lavoro discografico più recente, "Infamidade e tirannia" (2013), in coppia con i nuoresi FCT. È invece del 2011 l'esordio omonimo, dal sound ruvido e aggressivo.

Vengono a formarsi invece l'anno dopo, ad agosto 2003, gli AFDA (o A Fora de Arrastu), quintetto anch'esso autore di numerosi split, oltre che singoli e demo. Con uno stile anch'esso graffiante e distorsivo, ma più tendente al melodico, il gruppo resta da sempre fedele alla scelta del campidanese nei testi, altamente militanti e polemici come il genere chiede. Dopo essere tornati nel 2019 in un lavoro collaborativo con gli Affluente, l'anno dopo pubblicano il singolo "Disigiu de furriai su mundu a fundu susu", pienamente intriso di tutti i capisaldi artistici affermati dalla band nel corso degli anni.

