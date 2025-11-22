Sassari si prepara a un viaggio nella magia del Natale con uno spettacolo che unisce letteratura, musica e teatro in un abbraccio emozionale capace di conquistare grandi e piccini. Mercoledì 26 novembre, al Teatro Verdi, andrà in scena “A Christmas Carol Musical”, adattamento teatrale del celebre romanzo di Charles Dickens, firmato dalla regista e autrice Melina Pellicano per la Compagnia BIT di Torino.

L’opera cerca di restituire al pubblico tutta la ricchezza e la teatralità del testo originale, trasportando in scena la storia del vecchio Ebenezer Scrooge, l’uomo cinico e avaro che odia il Natale e ignora le sofferenze altrui. La narrazione segue fedelmente il percorso di redenzione di Scrooge: dalla visita del fantasma del suo defunto socio Jacob Marley, fino agli spiriti dei Natali passati, presenti e futuri, che lo guidano verso una profonda trasformazione interiore, insegnando l’importanza della generosità, dell’amore e del coraggio di cambiare.

Sul palco si esibiranno oltre venti artisti, supportati da centocinquanta costumi, scenografie imponenti e effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo. Le musiche, originali e coinvolgenti, sono state composte da Stefano Lori e Marco Caselle, e contribuiranno a rendere lo spettacolo un’esperienza sensoriale completa, dove la parola e la melodia si fondono per restituire tutta la magia del Natale dickensiano.

“A Christmas Carol” non è solo una storia di redenzione personale, ma diventa un’occasione per riflettere: la Vigilia di Natale si trasforma in un momento di introspezione e di presa di coscienza, un invito a riconsiderare le proprie azioni e a scegliere di agire con generosità e attenzione verso gli altri.

L’evento, promosso da Danzeventi per il festival della danza d’autore “Corpi in movimento”, è realizzato in collaborazione con Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, MIC e Comune di Sassari, e rappresenta una delle proposte culturali più attese del panorama cittadino, capace di far rivivere l’incanto di Dickens in chiave musicale e scenica.

Con “A Christmas Carol Musical”, Sassari non celebra solo il Natale: celebra la letteratura, il teatro e la capacità universale delle storie di trasformare chi le ascolta.

