Finalmente la terza stagione di “Euphoria” comincia a prendere forma, e gli sviluppi emersi dalle ultime informazioni promettono di ripagare degnamente l’attesa. La serie televisiva HBO creata da Sam Levinson ha colpito come un fulmine a ciel sereno il mondo degli show televisivi, per aver rappresentato senza filtri o censure la vita sfuggente dei teenager focalizzandosi su aspetti come la sessualità, la droga e i problemi di natura psicologica ed emotiva.

Con una risposta di pubblico sensazionale e nove premi su venticinque nomination ricevuti agli Emmy Awards, lo show deve buona parte del suo successo al lavoro compiuto dal cast: giovani talenti come Zendaya, Jacob Elordi, Sidney Sweeney e Hunter Schafer hanno saputo distinguersi e attirare da subito l’interesse delle grandi produzioni; collaborando con importanti cineasti e tracciando la via per la scena cinematografica e televisiva del prossimo futuro.

Tra i motivi che hanno obbligato la produzione a rimandare più volte le riprese, oltre ai continui rimaneggiamenti alla sceneggiatura, c’è stato proprio l’impegno preso dagli attori su altri set. Su questo punto, Zendaya si è esposta lo scorso novembre commentando alcune dichiarazioni dello showrunner, che avrebbe scaricato sui suoi appuntamenti in agenda le ragioni del rinvio. Con un pizzico di disappunto, ha detto in proposito: “Dirò che sono stata fuori per un paio d'anni, quindi non ho ritardato a causa dei miei impegni. Sono stata aperta, solo in attesa”. Ammettendo poi che non sarebbe stato facile riprendere il ruolo, ha aggiunto: “Non vado sul set da quasi due anni. Mi sento arrugginita e non so se sarò ancora in grado di calarmi perfettamente nella parte”. A tranquillizzare gli animi c’ha pensato l’attore Colman Domingo, che in una passata intervista a Variety ha dimostrato non poco entusiasmo per gli sviluppi narrativi che ci aspettano: “Non ho visto un copione, ma ho sentito parlare di alcuni copioni e quello che ho sentito è fantastico. Sono personaggi che conosciamo e con i quali stiamo facendo un viaggio, e stiamo lottando per loro mentre cercano il loro spazio nel mondo. Stanno tutti facendo dei passi avanti in molti modi. Questo è ciò che ho scoperto”.

E continuando su questa linea, ha aggiunto: “Penso che sia una delle cose più belle che Sam abbia mai scritto. Ed è solo da quello che ho sentito, perché l'ho sentito dal mio amico Sam stesso. Mi ha detto: lascia che te ne parli un po’. Da quello che mi ha detto, mi ha tolto il fiato”. Oggi possiamo dire che le riprese di “Euphoria 3” sono finalmente cominciate, e per l’occasione l’emittente HBO ha voluto condividere a inizio mese una foto sul set con la protagonista Zendaya. La promessa ai fan fatta in autunno dal responsabile di HBO e Max Casey Bloys, secondo cui il cast avrebbe cominciato a girare a inizio anno, si è dunque rivelata veritiera, scongiurando una volta per tutte il pericolo di altri rinvii. Mentre i lavori proseguono, spuntano ulteriori notizie sui nuovi volti ingaggiati per l’occasione: ad affiancare i protagonisti troveremo anche la cantante Rosalia, che va ad aggiungersi a new entry come Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Su questa importante collaborazione, la star ha dichiarato: “Se c'è qualcosa che mi entusiasma quanto creare una buona melodia o scrivere un testo grandioso è diventare una migliore performer ogni giorno. Euphoria è stata la mia serie preferita degli ultimi anni e non potrei essere più felice e grata nel recitare insieme a tutte queste persone incredibilmente talentose che ammiro così tanto, e contribuire con il mio 'granito de arena' per trasformare la visione di Sam in realtà e realizzare qualcosa di magico. Non vedo l'ora di condividere quello che stiamo facendo! Besitos, Rosi”.

Ma le sorprese non finiscono qui: ancora più fresca è la notizia che tra i partecipanti potrebbe trovare spazio anche la splendida Sharon Stone. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, la diva si troverebbe attualmente impegnata con la casa di produzione per le trattative. Attesa entro il 2026, “Euphoria 3” dovrebbe includere un quantitativo di otto episodi e portare avanti la trama dopo un salto temporale, mostrando per la prima volta i ragazzi alle prese con la vita degli adulti. Inutile aggiungere che le aspettative si fanno ancor più insostenibili, ma siamo certi che le speranze accumulate in tutto questo tempo non lasceranno spazio a delusioni.

