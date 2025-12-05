Che poi si vedeva, che qualcosa stava già bollendo in pentola. EroCaddeo, 27 anni, professione cantautore, idolo ormai non solo nella sua Sinnai ma in tutta Italia, all’indomani della grande finale di X Factor in Piazza del Plebiscito a Napoli, in conferenza stampa a tutto sembra pensare fuorché alla sfiorata vittoria. E infatti è già arrivato l’annuncio atteso: il 9 gennaio 2026, da oggi in preorder, uscirà per Warner il cd (autografato) “scrivimi quando arrivi (punto)”, omonimo del suo primo Ep ma con l’inedito.

Ecco quindi Damiano sorridente più che mai, gentile con chiunque, commediante al suo solito. In pace con se stesso perché «per me, meglio di così, non poteva andare».

«Mi sono divertito – dice convinto - ho fatto ascoltare la mia musica, ho portato "Punto” in una piazza così importante. Vedere qualcuno tra il pubblico che la cantava con me è stata la soddisfazione più grande». Più di qualcuno, visto che parliamo dell’inedito con più streaming in assoluto, che ancora resiste nella prestigiosa Top 50 di Spotify.

Con la musica, ha poi rivelato, negli ultimi anni non stava andando troppo bene. E per questo lo aveva detto anche alla mamma: «Mi do un anno di tempo, poi basta». Ad aprile è uscito il suo primo Ep, “Scrivimi quando arrivi” con la bellissima “Luglio” che con il verso “Per me sarai come Cagliari dopo le 7” è letteralmente esplosa sui social. Così ha avuto la spinta per proporsi alle audition.

Aver ceduto il trofeo a Rob, Roberta Scandurra, la studentessa 20enne di Trecastagni (Catania) che ha portato in alto la bandiera del punk, non gli è affatto dispiaciuto. E in conferenza stampa lo hanno dimostrato con una gag, replicando la scena della proclamazione in salsa Checco Zalone.

Ora torna a Torino, la casa del suo progetto musicale, per due registrazioni. Poi via a Sinnai. E promette: «In Sardegna due live prima di Capodanno».

Anche Sky festeggia: per l’ultimo appuntamento della stagione su Sky Uno/+1 e TV8, hanno seguito la serata 1.764.000 spettatori (con 4 milioni e 765 mila contatti unici) con il 9,3% di share: il dato più alto delle ultime sette stagioni.

Nel corso della serata sono state espresse ben 9,2 milioni di preferenze (+40%, pari a circa 2,6 milioni di voti, rispetto alla finale della scorsa stagione). In totale, con i 20,2 milioni di voti ricevuti nel corso dei precedenti 6 live, l’intera edizione è arrivata a sfiorare l’impressionante quota di 30 milioni di preferenze.

