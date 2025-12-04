Poche ore alla finale di X Factor ma in tanti, perfino il diretto interessato, lo ripetono: eroCaddeo ha già vinto.

Piazza del Plebiscito è il culmine di un anno d’oro per il 27enne di Sinnai: dopo la vittoria al Radiolina Contest nel 2021, l'esordio nel 2022 con il singolo Gravità zero, nel 2023 i brani Prima vera e Non esiste, pochi mesi fa è uscito il nuovo Ep “Scrivimi quando arrivi” con il singolo “Luglio”, ispirato dai tramonti estivi cagliaritani.

Ma è soprattutto “Punto” la sua scommessa vinta: l'inedito sui social di X Factor ha superato 2,2 milioni di visualizzazioni e su YouTube resta saldamente in testa con oltre 249mila visualizzazioni, staccando “Sicilia Bedda” di Delia (194mila), “Neve sporca” di PierC e “Cento ragazze” di Rob che si fermano per ora sotto 70mila.

Sulle piattaforme di streaming poi il successo è da record: con oltre 1,2 milioni di streaming su Spotify “Punto” è l'unico inedito di X Factor 2025 finora entrato nella Top 50 Italia, debuttando al 12esimo posto nella classifica dei brani più ascoltati e ora 45esimo (sopra “Incoscienti giovani” di Achille Lauro).

Su Apple Music in Italia è tra i primi cento nella classifica nazionale mentre su iTunes è arrivata fino al 13esimo posto e nella classifica Fimi/Gfk di questa settimana si è guadagnata il posto numero 30.

Un risultato straordinario soprattutto considerando che il brano (a differenza di quelli degli altri finalisti) è tutta farina del sacco di Damiano.

© Riproduzione riservata