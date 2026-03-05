Il rock'n'roll ruvido della periferia brianzola, domani nel capoluogo: questo venerdì 6 riprendono gli appuntamenti targati "Sardignitalia" al Jester Club di Cagliari, in via Roma 257, con la trasferta dei Circus Punk e del loro punk'n'roll della provincia. L'appuntamento è alle 22, con il duo che per l'occasione si esibirà in versione trio.

Attivi dal 2019 con i due membri di sempre Arianna Muttoni (chitarra e voce) e Antonio Squillante (batteria), i Circus Punk si muovono sul filo tra cantautorato e sperimentazione, andando a toccare territori punk, rock, garage e persino blues, stoner e hardcore, nella vena eternamente ribelle questi stili richiederebbero. Fuzz, distorsioni, ritmiche serrate e suoni imponenti si alternano a momenti più atmosferici, spesso anche con inserti pianistici.

Dopo aver esordito nel 2022 con l'extended-play “Fuori Tutto”, anticipato dall'estratto "Salutami i tuoi", il duo ha proseguito con una manciata di singoli prima di uscire con il primo album in studio, "Soluzioni Utili" (2024), in un nuovo capitolo del loro sound grezzo, crudo e al contempo curatissimo, ancor più anticonformisti di prima. A supportarli nella serata del capoluogo sarà Marcello Aloe (già Shandon e The Magnetics), arricchendo il live con il suo sax baritono.

