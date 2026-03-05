Un trio d'incredibile talento, guidato da un maestro e con un celebre ospite: il tour di Jerry Weldon ed Elio Coppola in trio arriverà finalmente anche nel capoluogo, per le 21:30 di domani al Bflat di via del Pozzetto 9. A supportare il sassofonista americano e il batterista italiano nello speciale evento, il giovane organista Vittorio Solimene, già collaboratore di artisti di punta come Gegè Telesforo, Fabrizio Bosso e Max Ionata, in un sound moderno e raffinato.

Weldon è una delle figure più influenti e autorevoli del jazz internazionale, partendo nel 1981 dalla sua città natale – e mecca mondiale del genere – New York, al fianco di Lionel Hampton. Da lì collabora con alcuni dei più grandi jazzisti, esibendosi regolarmente in compagnia di leggende come Jimmy McGriff, Dr. Lonnie Smith, Al Grey, Roy Haynes, Jimmy Cobb e tanti altri ancora. Dal 1990 è poi parte della band di Harry Connick Jr, diventando anche ospite regolare dello show televisivo "Harry" e consolidando la sua presenza sui più prestigiosi palchi jazz del mondo.

Coppola è tra gli esponenti più acclamati del genere nel Belpaese e all'estero, perfezionatosi negli Stati Uniti con Kenny Washington e poi collaboratore di artisti del calibro di Benny Golson, Peter Bernstein, Dave Kikoski, Dado Moroni ed Enrico Rava. Anche a lui non mancano ospitate nei templi del jazz internazionale, come i club Birdland, Smoke e Dizzy's, in un'esperienza che renderà ancor più elettrizzante l'esibizione del trio, in una notevole energia e un sapiente interplay che vanno a toccare con eleganza e groove standard afroamericani, così come brani originali.

