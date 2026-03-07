Cosa dicono le stelle per il 7 marzo 2026La giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 7 marzo 2026.
Ariete: Che siate in coppia o single, dedicate il tempo a un confronto che non si può più rimandare.
Toro: Abbandonatevi alle tenerezze di chi vi ama. Lasciarvi coccolare è proprio ciò di cui avete bisogno.
Gemelli: il momento giusto per chiarire un malinteso. Portare rancore non giova neanche alla salute fisica.
Cancro: La vostra sensibilità vi tornerà utile per muovervi in una questione che richiede particolare delicatezza...
Leone: Attenti a non strafare. È importante che dosiate gli sforzi in base alle energie effettivamente disponibili.
Vergine: Un’attività fisica leggera ma costante vi aiuterà a recuperare le energie fisiche e mentali.
Bilancia: Avete voglia di emozioni autentiche. Il vostro magnetismo vi faciliterà sia in coppia che siate single.
Scorpione: La passione è alle stelle e sentite il bisogno di fondervi con chi amate. Organizzate qualcosa di romantico.
Sagittario: Il vostro entusiasmo è contagioso: approfittatene per coinvolgere tutti nei pianti che state facendo.
Capricorno: Ascoltatevi. Date sempre il massimo, ma a volte vi occorre rallentare per ritrovare voi stessi.
Acquario: La vostra voglia di fare è quasi rivoluzionaria, ma le vostre azioni vanno ponderate con abilità.
Pesci: Assorbire le emozioni altrui vi stanca. Per recuperare, meglio un po’ di solitudine, libri e riposo