Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 6 marzo 2026.

Ariete: Dovrete prendere una decisione pratica. È importante che salvaguardiate le vostre finanze il più possibile.

Toro: Quella persona ha sbagliato nei vostri confronti, ma il vostro silenzio è proprio necessario?

Gemelli: Non guardate a ciò a cui rinunciate, ma valorizzate ciò che vi resta. Questo è il segreto della felicità.

Cancro: Non solo parole: avete bisogno dei fatti. Non abbiate paura di chiederlo apertamente, è un vostro diritto!

Leone: Il vostro carisma è alle stelle: sarete protagonisti di questa giornata. Organizzate qualcosa di speciale!

Vergine: Se qualcuno vi mette alla prova, dimostrate la vostra competenza e non irrigiditevi. Tutto andrà per il meglio!

Bilancia: A volte il modo migliore per recuperare le energie è... fare sport! Trovatene uno che vi entusiasmi.

Scorpione: Confronti con colleghi o superiori minano il vostro equilibrio. Fate della lucidità il vostro spirito guida.

Sagittario: Non ne avete abbastanza degli schermi digitali? Un po’ di detox è quello che ci vuole per stare meglio.

Capricorno: Sarà un buon momento per le relazioni mature, che trovano forza attraverso dialoghi sinceri.

Acquario: In coppia la complicità è alle stelle e i single attireranno l’attenzione con il loro magnetismo e la loro vivacità.

Pesci: Sapete cosa volete nei rapporti: perché perdere tempo con chi non vi comprende fino in fondo?

