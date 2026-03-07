Altrove Publishing, la nuova realtà editoriale e produttiva che affonda le radici del suo DNA nel fertile terreno di Altrove, progetto fondato da Luca Zoccheddu che si occupa di realizzare rassegne e festival. Ora il project manager cagliaritano ritorna a dedicarsi alla produzione musicale dopo l'esperienza maturata con il catalogo ZAHR ad inizio anni Duemila.

Luca Zoccheddu spiega: “Altrove Publishing è un nido nel quale gli artisti potranno crescere, maturare o proseguire la propria carriera, grazie alle coccole e alle attenzioni di un'etichetta che si occuperà di curare nel dettaglio la loro identità e cifra stilistica”.

Per l'avvio dell'attività sono stati scelti due album. Il primo progetto è “Nudi nel Now”, curato da Giovanni Succi, cantante fondatore dei Bachi da Pietra e dei Madrigali Magri, voce della sigla di Sandokan nello sceneggiato Rai del 2025.

Accanto a questo progetto, l'etichetta sta curando l'opera prima del duo composto da Emanuele Contis e Ilaria Porceddu. Il loro album d’esordio mescolerà la canzone d'autore e il sound elettronico, per dare vita ad un cocktail musicale dal sapore contemporaneo e rappresentativo dell'identità dei due artisti.

