Un classico di George Orwell adattato al teatro per un pubblico dai 6 anni in su. All'Astra di Sassari va in scena domenica alle 18 “La fattoria degli animali” prodotto dalla compagnia di Formia Teatro Bertolt Brecht.

Il lavoro ricalca in chiave grottesca e comica la storia di Orwell raccontando le vicende di una Fattrice che nella sua fattoria sfrutta tutti gli animali per trarne il maggiore profitto. Però ben presto le cose cambiano, i maiali, più forti ed intelligenti di tutti, prendono il comando assoluto della fattoria tradendo la fiducia di tutti gli altri animali, arrivando ad accordarsi con la vecchia fattrice per la vendita dei loro prodotti. Il finale è a sorpresa e coinvolgerà il giovane pubblico a trovare la soluzione. A raccontare tutto un asino e una cavalla che, ormai vecchi, ricordano quella stagione di speranze. Musiche, costumi e pupazzi accompagnano il racconto.

La riduzione teatrale è di Pompeo Perrone, la regia di Maurizio Stammati. In scena Peter Ercolano, Sara Petrone, Maurizio Stammati. Costumi e scene Dora Ricca e Luigi Tornincasa, pupazzi Ada Mirabassi, musiche originali composte da Giordano Treglia.

Lo spettacolo è inserito nella 36esima edizione di “Famiglie a Teatro”, la stagione dedicata al teatro per ragazzi in Sardegna organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna.

